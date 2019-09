Un septuagénaire porté disparu dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL | La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver un homme de 76 ans porté disparu depuis jeudi avant-midi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

Michael Forestell a été vu pour la dernière fois vers 10 h 30 à sa résidence, mais il semble s’être volatilisé depuis ce temps.

Le septuagénaire, qui souffre de démence et dont les poumons sont en piteux état, pourrait être aperçu dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce, notamment à proximité de certains commerces tels que le Jean-Coutu, le Provigo ou le Super C. M. Forestell mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse 63,5 kg (140 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux blancs.

Toute information au sujet de cette disparition peut être transmise directement au 911.