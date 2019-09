Une attaque fait 12 morts dans une ville sainte chiite d’Irak

Douze civils ont été tués vendredi dans l’explosion d’une bombe dans un bus au niveau du barrage principal de l’entrée de Kerbala, la ville sainte chiite irakienne, a-t-on indiqué de source médicale.

« Douze civils ont été tués et cinq autres blessés quand une bombe a explosé vendredi soir à bord d’un bus à Kerbala », dans le centre de l’Irak, a annoncé la direction de la Santé de la ville sainte.

Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, selon cette source. Les forces de sécurité se sont aussitôt déployées sur les lieux de l’attaque qui n’a jusqu’ici pas été revendiquée.

Un premier bilan d’une source de sécurité faisait état de sept morts.

Les attaques se sont faites très rares à Kerbala ces dernières années, mais des cellules clandestines du groupe Etat islamique (EI), officiellement défait fin 2017, continuent de perpétrer des attentats à travers le pays, visant notamment les chiites.

Le 10 septembre, des centaines de milliers de chiites venus du monde entier, principalement de l’Iran voisin, avaient effectué à Kerbala le pèlerinage d’Achoura, qui commémore le martyre de l’imam Hussein, figure fondatrice de l’islam chiite.

Fin octobre, l’Irak attend des millions de nouveaux pèlerins pour l’Arbaïn, qui marque la fin du deuil de moharram, quarante jours après Achoura.

Les cérémonies de l’Arbaïn ont maintes fois été endeuillées par le passé par des attaques de groupes extrémistes sunnites, dont l’EI.

Il s’agit du plus important pèlerinage chiite au monde et de l’un des rassemblements religieux les plus imposants au monde, avec quelque 15 millions de pèlerins chaque année.