Washington veut empêcher Pékin de se mêler du choix du prochain dalaï lama

L’avertissement à Pékin et au Parti communiste chinois vise surtout, pour l’instant, à prendre date: à 84 ans, le 14e dalaï lama a certes ralenti son rythme de déplacements autrefois soutenu et a été hospitalisé en avril pour une infection pulmonaire, mais il se veut rassurant sur son état de santé.

Les militants tibétains tout comme Pékin savent que la mort du chef spirituel tibétain risque de porter un coup d’arrêt à la quête d’autonomie de la région himalayenne, tant elle a été incarnée jusqu’ici par le plus célèbre moine bouddhiste de la planète, auréolé qui plus est du prix Nobel de la paix.

Les négociations entre la Chine et les représentants du dalaï lama, qui a cessé de réclamer l’indépendance et milite pour une autonomie renforcée, sont au point mort depuis neuf ans. Et les autorités chinoises laissent entendre de manière de plus en plus claire qu’elles pourraient se charger d’identifier son successeur -- dans l’espoir de désigner un chef spirituel plus enclin à accepter la mainmise de Pékin.