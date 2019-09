GREER, Denis



De Sherrington, le 14 septembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Denis Greer.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Chantal (Luc), Stéphane (Julie), ses petits-enfants William, Vicky (Simon), Francis (Joany), Jason, Meagan et Lenny, ses arrière-petits-enfants Éliane et Gabriel, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sherrington, le samedi 28 septembre 2019 dès 10h, suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de l'AVC et des maladies du coeur seraient appréciés.