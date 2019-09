PAQUETTE DUFAULT

Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 12 septembre 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Fernande Dufault, épouse de feu Roger Paquette et demeurant à Saint-Ours.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Madeleine Gadbois (feu Réal Dufault), elle était la soeur de feu Oscar Dufault (feu Alice Beaudreault) et de feu Robert Dufault (feu Alice Spurdens). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquette, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille de Mme Fernande Dufault Paquette sera présente pour recevoir les condoléances au salon funéraire70, AV. DE LA TRAVERSESAINT-OURS, J0G 1P0Tél. 450.785.2221 / salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.cale vendredi 27 septembre dès 9h. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h, en l'église de Saint-Ours (2538, rue Immaculée Conception, Saint-Ours). Suivra l'inhumation au cimetière paroissial.Des dons faits en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.