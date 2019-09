CARDIN, Edmond

''Monmond''



À Montréal, le 15 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Edmond Cardin.Il laisse dans le deuil son ami Michel Naud (Clark), ses frères et soeurs: Ernest, Robert, Marcel, Jean-Simon, Marguerite, Henriette et Gilles, plusieurs neveux et nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 septembre à compter de 15h et un hommage personnalisé lui sera rendu à 18h15 au:8005, NOTRE-DAME ESTMONTRÉAL QC H1L 3K9514-353-9199www.salonfunerairelfc.com