GODBOUT, Francine

À l'Hôpital Général Juif de Montréal, le 14 septembre 2019, est décédée à l'âge de 70 ans, madame Francine Godbout, épouse de monsieur Richard Leclair.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Nadine (Michel) et son fils Frédéric (Olga), ses petits-fils Rémi et Anthony, ses frères Richard (Érika), Pierre (Rachel) et Renaud (Monique) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 septembre 2019, de 9h30 à 14 h à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 28 septembre 2019 à 14 h 30 en l'église de St-Hubert, 5310 chemin Chambly, St-Hubert J3Y 3N7. L'inhumation suivra au Cimetière de l'église de St-Hubert.