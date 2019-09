GAGNON, Alain



Le dimanche 15 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 69 ans, Alain Gagnon, époux de feu Judith Anne Goneau et père de feu Pierre.Il laisse dans le deuil ses enfants François (Sonia), Geneviève (André) et Philippe (Justine), ses petits-enfants, son frère Serge (Diane), ses soeurs Ghislaine (Jean-Paul) et Lise ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 27 septembre 2019 de 19h à 22h et dès 9h le samedi.Les funérailles seront célébrées le samedi 28 septembre 2019, à 11h en l'église St-Donat, 6805, rue De Marseilles à Montréal.