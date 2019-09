LACROIX, Maurice



À Blainville, le 11 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Maurice Lacroix, frère de feu Pierrette et feu Murielle.Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Flore Lacasse, ses enfants François (Pascale Dubé) et Martin (Line Picard), ses petits-enfants Jean-Simon, Maxime, Francis, Gabrielle, Olivier et Marianne, ses arrière-petits-enfants Florence et Alexis, ses frères Gilles, Claude, Pierre, Yvon-André et Jean-Luc, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de précieux voisins et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du personnel du Manoir Fontainebleau.La famille accueillera parents et amis le jeudi 10 octobre de 11h à 14h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7L'inhumation sera à 14h45 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.