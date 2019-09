GOUDREAU, Paul Émile



4 février 1929 - 8 septembre 2019À Sainte-Geneviève, le 8 septembre 2019, est décédé M. Paul Émile Goudreau, époux de feu Jeannine Dubeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Linda D'Amato), Johanne (Alain Boisvert), Alain (Carolyn Walsh), Patrice (Anne Guimont), ses petits-enfants Stéfan, Éric, Jaclyne, David, Mélanie, Émilie, Daniel, Alexandre et Mélissa, ses arrière-petits-enfants Mathieu, Nathanya, Jacob, Mackenzie, Emma, Gabriel, Evander et Maverick, son frère Lucien et de nombreux parents et amis.La famille accueillera au complexe funérairele vendredi 27 septembre 2019 de 19h à 21h ainsi que le samedi de 10h30 à 13h.Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 28 septembre à 13h en la chapelle du complexe.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.