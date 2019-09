LATOUR, Micheline



À la Cité de la Santé de Laval, le 31 août 2019, est décédée subitement Micheline Latour, à l'âge de 78 ans.Elle laisse une empreinte indéniable dans sa famille et chez ses amis. Son sourire et sa joie de vivre ont fait l'envie de tous ceux qui l'ont côtoyée, et son rire résonnera encore longtemps.Elle laisse dans le deuil son conjoint Dr André G. Leblanc, ainsi que les enfants de ce dernier Marie-Andrée, Jean-François et Marc-Antoine (Nathalie Séguin), ses petites-filles Carole-Anne et Sara-Maude.Elle laisse également dans le deuil son frère Claude (Jacqueline Grenon), ses soeurs Lorraine, Diane (André Gadbois) et Lise (Carl Schanzenbach), ses neveux et nièces ainsi que leurs enfants et de nombreux amis et amies.La famille recevra les condoléances le samedi 28 septembre dès 11h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALStationnement intérieur gratuitÀ 15h, un hommage à la vie de Micheline sera rendu à. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie pourraient se traduire par un don à la Fondation des l'Ordre des dentistes du Québec.