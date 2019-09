AUCUIT, Thérèse



À Montréal, le 8 septembre 2019, est décédée Thérèse Aucuit, née le 27 août 1925 à Paris, France.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudine, Gilles, Dominique et Céline ainsi que ses petits-enfants Frédérique, Catherine, Benjamin, Camille et Rosie. Elle est partie rejoindre Jacques et Caroline.La famille recevra les condoléances des proches, le dimanche 29 septembre 2019, de 14h à 16h, au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALL'inhumation aura lieu à une date ultérieure.