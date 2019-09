OUELLETTE, Thérèse

(née Verville)



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 14 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Verville, épouse de feu M. Paul Ouellette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Gilles), Ginette (Robert), Paulette (James), Monique (Daniel), Jean-Paul (Chantal), Daniel et Marcel, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Jacques, sa belle-soeur Rita (Marcel), son beau-frère Georges, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 septembre 2019 de 13h à 16h:www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le dimanche 29 septembre à 16h, à la maison funéraire.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.