MARCHAND, Claude





Au Centre hospitalier de Granby, entouré de sa famille, le 19 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Marchand, époux en premières noces de feu Andrée Bédard et en secondes noces de Mme Pierrette Gaouette. Il était le fils de feu Albert Marchand et de feu Blanche Daoust.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Richard (Pascale Cordeau) et ses petits-fils adorés Kevin et Jeffrey, ses frères et sa soeur : Gérald (Norma), Jean-Paul, Marie-Marthe, Jean-Jacques (Mila), ses beaux-frères et belles-soeurs : Lise (feu Fernand Blanchard), Gisèle (feu Roger Choinière), feu Yvon, Francine (Normand Caron), feu Gilles (Claudette Desautels), Serge (Pierrette Gagnon), Réjean et Pierre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier sincèrement le personnel du C.H.G pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La famille vous accueillera le vendredi 27 septembre de 19h à 21h ainsi que le samedi 28 septembre à compter de 9h jusqu'à 10h30 au salon du :470 DUFFERIN, GRANBY J2G 9G2Tél : 450-372-4498 Téléc. : 450-372-2738Courriel : complexe@girardot-menard.comLes funérailles seront célébrées ce même samedi 28 septembre à 11h en l'église Ste-Famille, suivies de l'inhumation au cimetière Mgr Pelletier.