NESTOWICK, Diane



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Diane, survenu le 18 juillet 2019 à Blainville, fille de feu Mike Nestowick et feu Therese Benoit Nestowick.Elle laisse dans le deuil ses beaux-petits-enfants Cedric et Maxime Hebert (enfants de Chantal Daigle) ainsi que Julie-Anne et Alexandre Pretty (enfants de Sylvie Daigle et David Pretty). Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis.Diane a travaillé pendant 32 ans au INRS-Institut Armand Frappier, à Laval. Lorsqu'elle a pris sa retraite, elle a fait partie de plusieurs organisations et comités, d'où elle s'est fait plusieurs amis. Une de ses passions préférées était le jardinage.La famille recevra les condoléances le samedi 28 septembre 2019 de 13h à 15h30, suivi d'une cérémonie au salon du:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8www.dignitequebec.com