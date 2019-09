MORIN-LARIN, Laurette



À Longueuil, le 16 septembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Laurette Morin-Larin, épouse de feu Ernest Larin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Roger Boulanger) et Serge (Lucie Roberge), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 septembre 2019 de 12h à 16h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher, plus précisément Dr Daniel Nguyen, pour leur soutien et les bons soins prodigués.