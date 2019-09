SAMSON, Jocelyne



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 16 septembre 2019, est décédée à l'âge de 75 ans, madame Jocelyne Samson, conjointe de monsieur Michel Ledoux.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son fils, Eric (Isabelle), son petit-fils Mathis, sa soeur et son frère Nicole (Mahmoud) et Richard (Manon), ses beaux-frères et belles-soeurs, sa nièce Marie-Ève, ses cousins et cousines, ses tantes et oncles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 23 septembre 2019, de 15h à 19h à laUne cérémonie sera célébrée à 19h à la chapelle même du salon funéraire.