BENOIT, Ginette



À Sainte-Anne-des-Plaines, le 17 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Ginette Benoit, fille de feu M. Camille Benoit et feu Mme Marie-Jeanne Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses frères André (Dolores) et Robert (Claudette), sa soeur Réjeanne (Réjean), sa belle-soeur Suzanne, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 28 septembre 2019 dès 13 heures. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16 heures au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.