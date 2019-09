LAPLANTE, Gérald



Le 18 septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gérald Laplante époux de Cécile Laliberté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claire (Marial Cloutier), Lucie (Jean-Louis Lamontagne) et Johnny, ses petits-enfants : Steve (Janet Morin), Eddy (Sharon Chan), Joey et Audrey Cloutier, Vicky (Pierre-Luc Huard), Alex (Caroline Desgagné), Rosemarie Lamontagne, ses arrière-petits-enfants : Philippe, Alexandre et Lana, ses soeurs Pierrette, Fleurette, Odette, son beau-frère André Laliberté, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 28 septembre 2019 de 14h30 à 15h30 à la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 15h30.