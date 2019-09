SIMARD (née St-Onge) Marcelle



À Granby, le 3 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Marcelle St-Onge, épouse de feu Jacques Simard.Celle qu'on surnommait affectueusement " Tante Zizi " laisse dans le deuil ses filles Chantal, Sylvie et Nathalie (Luc), ses petits-enfants Cynthia, Gabriel, Élodie, ses arrière-petits-fils Sam et Maxime, ses frères Pierre (Monique), Bernard (Lise), Michel (Marie-France), Allen (Céline), Robert (Diane), sa soeur Bernadette (Ronald), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 28 septembre 2019 à partir de 10h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.