PLANTE, Sylvie



C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès de notre mère et épouse tant aimée. Sylvie est décédée à Montréal, le samedi 7 septembre 2019, et veille maintenant sur nous.Elle laisse dans le deuil son époux Sylvain Ethier, ses enfants Alexandre (Sarah) et Audrey-Anne (Michael), ses petits-enfants William, Juliette, Antoine, Edgar et Jules, sa mère Diane, sa soeur Lise, ses frères Guy et Alain ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 29 septembre 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Selon la volonté de Sylvie, vous êtes invités à apporter chacun une fleur de votre choix afin de former un bouquet commun et coloré à l'image de ceux qu'elle aimait.