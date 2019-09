CROTEAU, André



À l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 16 septembre 2019, est décédé M. André Croteau, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André (Maud Bouffard) et Jean-Charles; ses petits-fils Étienne, Antoine et Francis, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 septembre de 9h à 11h30 à la1115, RUE GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.comUne liturgie aura lieu le jour même, en la chapelle du salon, à 11h30.