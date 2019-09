DUGUAY, Lucia



À Montréal, le samedi 14 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 81 ans, Lucia Duguay, épouse de feu Yvon Roy.Elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Josée (Nancy) et Martine (Richard), ses chers petits-enfants, Jade et Jonathan, ses soeurs Yvette et Paula, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairede 15h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées, à 11h en l'église St-Justin.