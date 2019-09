GAMACHE, Hélène



À Greenfield Park, le 8 septembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mlle Hélène Gamache, de La Prairie.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Rita (André), Anita (Pierre), Gérald, Lucette (Michel), Laurent, Manon, Jacques, Nicole (Jean-Yves) et Jeannette (Sylvain), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le vendredi 27 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 28 septembre 2019 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h, à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.