DUMONT, Thérèse



À Montréal, le jeudi 12 septembre, à l'âge de 77 ans, est décédée Thérèse Dumont.Elle laisse dans le deuil son fils François Thibeault (Sophie) et ses frères, ses petits-fils Cédrick, Mickaël et Lucas, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 28 septembre de 14h à 17h. Un dernier hommage lui sera rendu par ses proches au salon même.