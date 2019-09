VISSA, Lina (née Bertozzi)



Lina Bertozzi Vissa est décédée paisiblement le 18 septembre 2019, à l'âge de 97 ans.Épouse bien-aimée de feu Sisto Vissa, sa mémoire vivra pour toujours dans le coeur de sa famille; son fils Mark, sa belle-fille Marie-France, ses petits-enfants Stephanie (Cyruss) et Alexander (Melanie), ainsi que ses arrière-petits-enfants Maximilian et Damian.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QC H4N 2N6).Les funérailles auront lieu le lundi 23 septembre 2019 à 11h au complexe.En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'hôpital St. Mary's.