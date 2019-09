LABERGE, Jean



À Saint-Stanislas-de-Kostka, le 17 septembre 2019, est décédé M. Jean Laberge, ancien propriétaire du Marché Laberge de Châteauguay, époux de feu Mme Micheline Brunet.Il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Stéphane), Jocelyn et Michel (Nathalie), ses petits-enfants Zackary, Katherine, Alexandra, Chloé et Antoine, sa soeur Suzanne, ses frères Gilles et Réal, son amie Colette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 26 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 27 septembre de 14h à 16h.Une cérémonie commémorative aura ensuite lieu à 16h le vendredi 27 septembre en la chapelle du complexe.