LEDOUX, Anna (née Vig)



À Montréal, le 13 septembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Anna Vig Ledoux, épouse de feu M. Joseph Ledoux.Elle laisse dans le deuil sa fille, Marie-Anne Ledoux (Normand Perron), son fils, Georges Ledoux (Julie St-Germain), son petit-fils, Samuel Ledoux (Camille D'Avril) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salonlede 13h et une cérémonie commémorative se tiendra à 16h30 au salon même.La famille tient à remercier les membres du personnel du CHSLD François-Séguenot pour la qualité de leurs soins et leur dévouement.