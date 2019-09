TOULOUSE, Hélène



À l'hôpital Pierre-Boucher, le jeudi 19 septembre 2019, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Hélène Toulouse, épouse de monsieur Henri-Guy Roy.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Henri-Guy Roy, ses enfants Denise (Gilles Sirois), Claude (Sylvie Labelle) et Suzie (Gilles Paul-Hus), ses petits-enfants Marie-Eve (Christopher Dunford), Catherine (Olivier Giguère), Simon (Valérie Viens) et Vincent (Ariane Poirier) ainsi que ses arrière-petits-enfants Logan et Mila. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs feu Monique, Thérèse (Emmanuel Busque), Marguerite (Raymond Bolduc), Laurent (Rolande Veilleux), feu Léopold (Madeleine Poulin) Rolande, feu Louise (feu Eddy Drouin), feu Gilberte (Yvon Major) Jean-Marie (Monique Crevier), Lucienne (André Tremblay) et Adrien (Denise Arsenault), ses beaux-frères et belles-soeurs Gaétan (Ella Aucoin), feu Jean-Marc (Colette Roy), Yolande (Sylvio Guillemette), feu Roland (Hélène Lemieux), feu Lucien (Louise Laperrière), feu Réal (Christine Cantin), Normand (Francine Larochelle), Mario (Marie-Paule Lafontaine) et Johanne (Normand Cadrin) ainsi que plusieurs nièces et neveux, amies et amis.La famille recevra vos condoléances au:Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 26 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 27 septembre 2019 dès 9h. Les funérailles suivront le vendredi à 11h30 en l'église de Sainte-Julie.