SCHILLER GENDRON, Annette



À Mascouche, le 4 septembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Annette Gendron Schiller, épouse de feu M. Gilles Schiller.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Michel Fleurant), Denis (feu Josée Allard), Johanne (Louis Houle) et Suzanne (Christian Fontaine), ses sept petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants, ses deux soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille recevra les condoléances le samedi 28 septembre de 10h à 12h et 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, chemin de la Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent. Une cérémonie suivra à 17h à la chapelle du complexe funéraire.