TÉTREAULT, Gilbert



À La Prairie, le 17 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Gilbert Tétreault, conjoint de Mme Nicole Plourde.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Mathieu (Sabrina), Rémi (Cindy) et Laurent, ses petits-enfants Alexia, Thalie et Thomas, sa soeur Rachel, son frère Jean (Pascale), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1Tél :514-498-7682Condoléances: www.cimetieremontroyal.comle dimanche 29 septembre de 10h à 12h30, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la fondation Hôpital Charles-LeMoyne serait apprécié.