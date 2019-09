GEOFFROY MARSOLAIS Jeannine

GEOFFROY MARSOLAIS

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Geoffroy, survenu à Repentigny, le 2 septembre 2019, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Sylvie), Chantal, André (Chantal) et Josée (Robert), ses huit petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, son frère André, sa soeur Madeleine, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 septembre de 13h à 14h30 à la Résidence Oasis (salle de danse) 368 rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 8L1.Les funérailles suivront à 15h à l'église de La Purification, 445 rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2T3.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants.