Certains coups de pied au cul se perdent

Ça m’a choquée au plus haut point de lire les propos de ce blanc bec de 45 ans qui se pense au-dessus de la mêlée parce qu’il fait de l’exercice pour se tenir en forme et qui vient nous faire la leçon, à nous, les « vieilles » qui n’en faisons pas. Pour qui se prend-il de venir dire aux femmes qui sont sédentaires qu’elles feraient mieux de se bouger le c.. ?

N’a-t-il jamais entendu dire que les qualités de cœur sont ce qu’il y a de plus important dans la vie, et encore plus dans la vie de couple ? Il a beau avoir les plus beaux muscles de la terre, voulez-vous bien me dire ce que ça donne quand quelqu’un n’a que ça à offrir rendu à son âge ?

Où est-il allé chercher que les gens de 60-70 ans qui se montrent sur les sites de rencontre ont l’air plus jeunes quand ils font de l’exercice physique ? Quand tu arrives à ces âges vénérables, ta face change, et ça, c’est inéluctable, que tu fasses de l’exercice ou pas. Il faut bien accepter de vivre avec.

Comment pense-t-il que je pourrais me mettre à l’exercice physique, moi qui fais de l’arthrite et du rhumatisme ? Moi qui ai du mal à me sortir du lit le matin tellement j’ai le dos en compote ? Déjà à son âge, j’avais perdu une bonne partie de ma souplesse. Qu’il se compte chanceux de pouvoir lever des poids et altères, et de faire son 5 km de jogging quotidiennement, mais qu’il ne vienne pas éc......r les autres avec ça !

Il y a un âge et un temps pour chaque chose. L’apparence physique qui est importante quand on est jeune perd de sa pertinence au profit des qualités du cœur quand on avance en âge. Je ne comprends pas, Louise, que tu n’aies pas eu le courage de le lui dire en pleine face.

Oh ! Il a bien tenté de se reprendre en disant : « Je comprends ceux et celles qui ne s’attachent pas à l’apparence physique, qui ne voient pas l’utilité de dépenser de l’énergie à son amélioration. Mais pour les autres qui cherchent un(e) partenaire qui a l’air en forme et qui veulent être désirés physiquement en retour, il serait dans leur intérêt de prendre conscience qu’investir uniquement dans le maquillage et les vêtements, même si c’est utile, ça a ses limites. » Mais c’était trop peu, trop tard.

Pauline

Je n’ai pas cru bon de dénoncer les propos de ce monsieur parce que je suis d’accord avec le fond de sa pensée, à savoir que le fait de s’entretenir physiquement par une forme ou une autre d’exercice physique est aussi important que de soigner sa peau et la qualité de ses cheveux pour maximiser son apparence, tout le temps de sa vie, et encore plus quand on prend de l’âge.

Je rejoins parfaitement aussi les propos du docteur en biochimie Richard Béliveau, collaborateur au Journal, qui faisait état ce printemps d’une étude de l’Organisation mondiale de la santé qui montre que « de longues périodes passées en position assise annulent complètement les effets positifs de l’exercice sur le métabolisme. La sédentarité serait responsable de 10 % des décès prématurés à l’échelle mondiale... Le Canada n’échappe pas à cette tendance avec à peine 15 % des gens qui font le minimum recommandé de 150 minutes d’activité physique par semaine, et seulement 5 % qui le font de façon régulière, c’est-à-dire en étant actifs au moins 30 minutes par jour au moins 5 jours par semaine. »

J’en conclus donc qu’au-delà de l’apparence qui, je vous l’accorde, s’altère avec l’âge, exercice ou pas, le fait de faire de l’exercice à dose recommandée est un must pour soi et aussi pour diminuer les coûts imputables à notre système de santé par la sédentarité.