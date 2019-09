Charles Hudon a «la meilleure chance possible»

L’attaquant québécois Charles Hudon tente toujours d'obtenir une place dans la formation du Canadien de Montréal et il aura une nouvelle chance de se faire valoir, samedi soir, alors que l’équipe affrontera les Sénateurs d’Ottawa en match préparatoire.

Pour cette rencontre, Hudon sera jumelé à Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, deux autres joueurs qui auront à cœur de hausser leur niveau de jeu samedi.

«Avec "KK" [Kotkaniemi], on a toujours du "fun" ensemble, Armia aussi. On a joué ensemble l'année passée et ç’a bien été. [...] Je pense que les trois, on veut être meilleurs, on veut montrer de belles choses, donc il faut juste le faire», a affirmé Hudon en marge de l’entraînement matinal.

L’entraîneur Claude Julien a tenu à rappeler que Hudon, souvent laissé sur la galerie de presse la saison dernière, possède une véritable chance de se faire valoir à ce camp d’entraînement.

«On lui donne la meilleure chance possible, a-t-il souligné. Il a joué sur tous les jeux de puissances dans les matchs auxquels il a participé, parce que c'est censé être sa force.»

«Il a de bons coéquipiers, il a eu de bonnes chances de marquer même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, a poursuivi l’entraîneur. Il a encore des chances de marquer. On va continuer à l'évaluer comparativement à tout le monde.»

«J'ai encore une chance de me montrer, a observé Hudon. J'y vais au jour le jour. Les matchs auxquels j'ai participé, ç’a bien été. Je jouais comme un gars qui voulait faire l'équipe, qui voulait toujours avoir la rondelle.»

«Aujourd'hui, je me sens bien, a ajouté le joueur de 25 ans. On verra ce qui en est pour la suite, je vais me concentrer sur le match de [samedi] soir.»