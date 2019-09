LAVOIE, Maryse



À Laval, le 17 septembre 2019, est décédée Maryse Lavoie, fille de Lise Aubry et de feu Laurent Lavoie.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son époux Guy Demers, sa fille Marianne Demers (David), son frère Jean Lavoie (Hélène), ses belles-soeurs et ses beaux-frères Christiane (Georges), Jocelyne (Jacques) et Yves (Nathalie), ses beaux-parents Pierre Demers et Madeleine Charbonneau, ses neveux Mathieu et Charles et sa nièce Charlotte ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexele vendredi 27 septembre dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 18h30 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel du département de gynéco-oncologie du CHUM et La Maison de Soins Palliatifs de Laval pour les soins prodigués.Un don à La Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié.