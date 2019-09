HACHE (née Gadoua)

Paulette



À Laval, le 17 septembre 2019, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Paulette Gadoua, épouse de feu M. Robert Hache.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Gisèle (Denis), Richard (Louise) et François (Josée), ses huit petits-enfants et six arrière-petits-enfants, son frère André, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexele jeudi 26 septembre à compter de 16h. Une liturgie de la Parole suivra à 19h30.