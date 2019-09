LAPOINTE, Marielle



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 8 septembre 2019, est décédée madame Marielle Lapointe, fille de feu madame Yvonne Lapointe et de feu monsieur Armand Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines des familles Lapointe.Un merci très spécial à sa fidèle amie Lucie Leclerc pour sa présence et tous les services rendus ainsi qu'au personnel de la résidence Symbiose pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes suivants : Les Petits Frères, 4624, rue Garnier, Montréal, H2J 3S4 ou SPCA Montréal, 5215, rue Jean-Talon Ouest, Montréal, H4P 1X4https://www.spca.comUne célébration, en présence des cendres, aura lieu à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, 31, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, le samedi 28 septembre, à 11h, suivie de l'inhumation au Cimetière de Saint-Rédempteur.418-839-8823www.groupegarneau.comEntreprise certifiée par leBureau de normalisation du Québec