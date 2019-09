BOISVERT, Serge, CSV

Le père Serge Boisvert, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 18 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, dans sa 62e année de profession religieuse et sa 44e année de sacerdoce.Né à Terrebonne, le 20 décembre 1937, le père Boisvert a fait ses premiers voeux le 15 août 1958 et a été ordonné prêtre, le 20 juin 1976.Après sa profession religieuse, le père Boisvert a complété sa formation académique d'abord à l'École Normale de Rigaud et, plus tard, à l'Université Laval de Québec (études en Lettres). Il enseigne aussi dans diverses écoles, dont l'Institut Louis-Braille, avant d'entreprendre ses études en théologie. En 1976, il travaille comme animateur de pastorale au Collège Bourget de Rigaud avant d'aller exercer son ministère quelques années en Haïti. De retour au Québec en 2001, il oeuvre en pastorale paroissiale.En 2007, il rejoint la communauté Saint-Viateur à Joliette. À partir de 2012, il est rattaché à l'infirmerie du Centre Champagneur où il vient de décéder après une longue maladie.Outre sa famille religieuse, le père Boisvert laisse dans le deuil ses frères Rémi (Ginette Daoust), Claude et Yves (csv, missionnaire au Japon); sa soeur Diane; ainsi que des neveux et nièces.Les Viateurs accueilleront parents et amis à la :450, AVENUE QUERBES, OUTREMONT QC H2V 3W5csvprov@viateurs.cale dimanche 22 septembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h; une célébration de la Parole aura lieu à 19h30. Les funérailles seront célébrées en présence des cendres au même endroit, le lundi 23 septembre à 10h, suivies de l'inhumation au cimetière de la Congrégation à Rigaud.