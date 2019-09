MURRAY, Conrad



Le 14 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, Conrad Murray, époux de Doris Murray (née Frotten) nous a quittés paisiblement.Un homme fier, petit mais " Oh! So grand ", qui fut une inspiration, un exemple de volonté, persévérance et courage toute sa vie. Ses valeurs familiales et l'amour inconditionnel pour sa " Chou-Chou " furent inébranlables.Son épouse des 66 dernières années, " Chou-Chou "... son amour pour toujours, sa fille Suzanne Murray, son fils Albert Murray, son gendre Allan Laurence et ses petits-enfants Alexandre, Luc, Marc, Amélie, Carolanne, Victoria et Élizabeth lui sont reconnaissants pour le cadeau de son amour et sa présence.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2le samedi 28 septembre de 14h à 18h, suivi d'une cérémonie en sa mémoire.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de la Rive-Sud.