Déguisement national

Il faudra regarder plus bas parce qu’en haut... ça ne vole plus très haut. Cette semaine, le débat débarque. Il est difficile de croire que l’on est en train de décider du destin d’un si grand et important pays. C’est burlesque, vaudevillesque.

Vous êtes peut-être mieux de vous choisir un député plutôt qu’un chef de parti.

C’est trop laid. Les réflexions au deuxième étage sont en panne et que le pays et même une partie de la planète focalisent sur ce déguisement dans un party d’il y a 20 ans fait tiquer. Voyons donc !

En bon vieux renard, Gilles Duceppe a vite mis le doigt dessus.

Le problème de Trudeau est-il lorsqu’il est déguisé en premier ministre ? Et si on pousse plus loin, on doit aussi se demander si Andrew Scheer ou Jagmeet Singh seraient capables d’enfiler ce déguisement.

OUPÉLAYE

Quand on a brandi le danger du conflit d’intérêts alors que les Trudeau sont allés passer les vacances de Noël chez Aga Khan et lorsqu’on a dénoncé l’intervention impromptue de Trudeau dans le dossier SNC-Lavalin, on avait des dossiers sérieux et même des arguments solides. Belle job.

Mais cette semaine, le train a déraillé. Si vous n’avez rien d’autre que l’affaire Aladin à nous mettre sous la dent, retournez à vos cahiers.

Et toi, Justin, t’en reste-t-il beaucoup d’autres déguisements qu’on vide la question une fois pour toutes ?

DANS LE PLACARD

L’UPAC a besoin d’un chef qui patine bien à Québec, bon dans la chambre et capable de perquisitionner dans les deux sens de la justice.

Traumatisé ? Justin Trudeau accepte de s’expliquer à Radio-Canada, mais refuse de passer au maquillage.

Solange Rouleau serait-elle jalouse de son entraîneuse physique ? « Cette fille-là est taillée au couteau à patate. »

Science : Le pouvoir d’attraction entre une chemise blanche et la sauce à spaghetti est fascinant.

Le jour de l’élection, on fait un X sur le candidat et une croix sur ses promesses.

À MARDI

On se donne un Mulligan et on repart la semaine prochaine.