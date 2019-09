DESJARDINS, Roch



Le 14 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roch Desjardins, époux de feu Germaine Ouellet.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Brigitte Olivier), Pierrette (Marc Caron), Richard, Hélène (Yvon Chicoine), Bruno (Linda Gagné), André (Marie-Josée Whalen) et Luc (Lisa Vermette), ses treize petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants et autres parents et amis.M. Roch Desjardins s'est enrôlé dans le Royal 22e Régiment (R22eR) le 13 avril 1948. Les faits saillants de sa carrière inclus son service avec le Special Air Service en 1948-1949 à Rivers au Manitoba. Puis en Corée avec le R22eR en 1952-1953 et en Allemagne de 1955 à 1957 toujours avec le R22eR. Il se retira le 13 décembre 1979 après 31 années de loyaux services à son pays.La famille vous accueillera à6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 10h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.www.fondationcusm.com