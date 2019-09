COULOMBE, Gilles



À St-Jérôme, le 27 août 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Gilles Coulombe.Il laisse dans le deuil ses frères Pierre et Michel, ses neveux, Marc-André (Thais) et Jean-Christophe (Stéphanie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le samedi 28 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h suivra une prière au salon à 21h.