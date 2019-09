ST-PIERRE, André



Entouré d'amour, le 13 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André St-Pierre, fils de feu Marie-Ange Cotton et feu Sylva St-Pierre.Il laisse dans le deuil ses filles et son gendre: Isabelle (Denis), Caroline et Nadia, ses petits-enfants, Cédric, Jérémy, Ann-Sophie, Marylou et Ève-Marie, ses frères et soeurs: Raymonde (André), Marie-Paule (Georges-André), Danielle (Marc), Sylvie (Simon), feu Gaëtan (Éline), Jean-Marc (Jeannine), Murielle (Louis) et feu Robin, beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le dimanche 29 septembre 2019 de 12h à 16h, suivi d'une célébration en son honneur en la salle commémorative du complexe à 16h.Un merci tout spécial à son amie Pierrette Harnois ainsi qu'à Nathalie Langevin et toute son équipe du Soutien à domicile du CISSS de la Montérégie Centre qui lui ont permis de demeurer chez lui malgré la progression de la maladie.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société de la SLA du Québec. Des formulaires seront disponibles sur place ou en ligne https://sla-quebec.ca/