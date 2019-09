KOY, Chhoeung



La famille de Nhek Tep, Koy Chhoeung a le regret d'annoncer son décès survenu à Storm Lake (Iowa, États-Unis), le dimanche 8 septembre 2019, à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil son époux M. Saroeun Tep; ses enfants Rattana (Kollen), Vorng (Marie), Proeurng (Kanika), Luey (Raphaël) et Chan (Patrick); ses petits-enfants Vathana, Maxime, Yuthyra, Alexandre, Alexandra, Philippe, Danick, Léakina et Saorie, ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 28 septembre 2019 de 15h00 à 20h30 et le dimanche 29 septembre 2019 de 10h00 à 14h00. Les cérémonies de rituel bouddhiste auront lieu, le samedi 28 septembre 2019 de 18h00 à 20h30 et le dimanche 29 septembre 2019 de 13h00 à 14h00.