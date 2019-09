POUPART, Martial



De Sainte-Martine, le 17 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Martial Poupart, originaire de Saint-Isidore. Il était le fils de feu Camille Poupart (1963) et de feu Berthe Bergevin (1996). L'ont précédé sa soeur feu Lisette (1992) et son frère feu René (1959).Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Gilles, Estelle (feu Jean-Marie Dubuc) et Claude (Suzanne Demers) ainsi que ses neveux et nièces.Une cérémonie privée se tiendra ultérieurement et l'inhumation se fera au cimetière de Saint-Isidore.La famille désire remercier de tout coeur le centre Pierrette Berthiaume de Sainte-Martine où Martial a séjourné durant plusieurs années de même que le Dr Parent et le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge.www.residencemariesoleilphaneuf.com