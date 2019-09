BÉLISLE, Jean-Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Guy Bélisle, époux de madame Mariette Bélisle née Favron, survenu au CHUM, le 15 septembre 2019, à l'âge de 85 ans.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants François et Nathalie (Michel Surprenant), ses petits-enfants Julien (Alexandra), Alexandre, Maude et Sarah (Émile),sa soeur Gisèle, sa belle-soeur Lucille, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 septembre 2019 de 14h à 18h30 à laS'en suivront les funérailles qui seront célébrées à 18h30 en la chapelle de la résidence funéraire de Laval.Plutôt que des fleurs et suivant les volontés de M. Bélisle, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.La famille tient à remercier l'équipe du département des soins intensifs coronariens du CHUM.