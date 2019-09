Jérôme Minière et les tout-petits

Invité à travailler sur un nouveau livre-disque pour enfants, Jérôme Minière a eu l’idée d’appeler ses amis musiciens. C’est ainsi qu’Ariane Moffatt, Salomé Leclerc, Frannie Holder, Michel Rivard et Bruno Marcil se sont greffés au projet d’Un pique-nique au soleil.

Jérôme Minière en est à son deuxième projet avec La montagne secrète. Il y a près d’une dizaine d’années, il avait collaboré avec Christiane Duchesne sur Wapiti!. Pour Un pique-nique au soleil, Minière et Duchesne font de nouveau équipe. Et à eux se sont ajoutés plusieurs musiciens bien connus.

Pour la narration du conte, Jérôme Minière a pensé à Bruno Marcil (« j’ai collaboré souvent avec lui au théâtre »). Et parmi les chanteurs, il a contacté Ariane Moffatt (« on se connaît bien »), Frannie Holder (« j’ai déjà travaillé avec elle ») et Michel Rivard (« c’était parfait qu’il se joigne à l’équipe »).

Légèreté

Sur le disque, on retrouve un conte, écrit par Christiane Duchesne, ainsi que plusieurs comptines originales et quatre pièces connues. « On vise vraiment les tout-petits d’environ trois à six ans avec ce projet », dit Jérôme Minière.

« Composer pour les enfants m’a sorti de mes routines, dit-il. J’y suis allé de manière instinctive sans me poser de questions. Il y a eu une sorte de légèreté. »

► Le livre-disque Un pique-nique au soleil est sur le marché. Jérôme Minière, Ariane Moffatt, Salomé Leclerc et Frannie Holder donneront un spectacle dimanche, à 15 h, au Théâtre Outremont, dans le cadre du Festival international de la littérature (FIL). Pour les détails : festival-fil.qc.ca.