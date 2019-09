La séquence victorieuse des Blue Jays stoppée

Les Blue Jays de Toronto ont échoué dans leur tentative d’obtenir une sixième victoire consécutive, s’inclinant plutôt par le pointage de 7 à 2 face aux Yankees, samedi après-midi, à New York.

Les Jays étaient privés des services du jeune Bo Bichette pour une deuxième rencontre, lui qui souffre d’une possible commotion cérébrale. Bichette a été atteint sur le casque par le lanceur des Orioles de Baltimore Gabriel Ynoa dans une rencontre disputée jeudi.

À sa manière, le lanceur partant des Yankees James Paxton a donné à son tour des maux de tête aux frappeurs des Jays. En six manches de travail, celui qu’on surnomme «Big Maple» a accordé seulement trois coups sûrs, cédant un point non mérité. Paxton (15-6) a par ailleurs réussi sept retraits au bâton, ne permettant aucun but sur balles. Le natif de Ladner, en Colombie-Britannique, a ainsi engrangé sa 15e victoire de la saison.

Le joueur des Yankees Giancarlo Stanton, qui en était seulement à son 12e match de la saison, a pour sa part contribué à l’attaque avec un circuit en solo en sixième manche. Il avait aussi produit le premier point de la formation new-yorkaise, à l’aide d’un double, lors du quatrième tour au bâton des Yankees.

Un 26e double pour Guerrero fils

Dans le camp des Blue Jays, Vladimir Guerrero fils a réussi son 26e double de la saison, mais a complété la partie avec un seul coup sûr en quatre présences. Retiré deux fois sur des prises, il a abaissé sa moyenne au bâton à ,276.

Au monticule, le géant T.J. Zeuch (1-1) a subi la défaite après avoir alloué deux points en quatre manches de travail. Le releveur Brock Stewart n’a rien fait pour aider la cause des Jays en cédant quatre points en sixième manche.