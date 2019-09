L’achat d’un condo: par où commencer?

Vous aimez le style de vie collectif et vous désirez vous impliquer dans l’administration de votre immeuble ? Vous êtes prêt à vivre en condo... à condition d’être bien préparé !

L’achat d’un condominium ne se fait pas à la légère et il faut répondre à plusieurs questions avant de se lancer dans cette belle aventure immobilière. Il est primordial de choisir le type d’immeuble dans lequel on désire habiter. Serait-on à l’aise dans une tour de 15 étages ou plutôt dans un petit bâtiment ? On privilégie le centre-ville ou en périphérie ? Près d’un parc ou à proximité de l’épicerie ? Et surtout : on doit faire une différence entre un condo neuf, dont la construction est en cours et qui sera éventuellement livré à la fin des travaux, et un condominium déjà existant depuis plusieurs années...

Flambant neuf !

Il faut être très prudent lorsqu’on achète un condo neuf, prévient Michel Paradis, avocat spécialisé en droit de la copropriété chez Joli-Cœur Lacasse et président du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) pour la région de Québec. « Il est fréquent de voir des copropriétaires qui vont acheter des appartements prévus d’une façon, mais le résultat final n’est pas nécessairement conforme à ce qu’ils avaient acheté sur le plan », dit-il. Il faut faire preuve de rigueur et de vigilance avec les documents que l’on signe. Vérifiez bien si le promoteur s’est réservé la possibilité de faire des changements significatifs au condo que vous voulez acquérir. En lisant tous les gros et petits caractères du contrat, on s’évite des mauvaises surprises dès le départ !

Photo Pixabay

Prenez le contrôle

Lorsque le bâtiment est tout nouveau, il n’y a évidemment pas d’historique de la copropriété. Pour être certain que tout fonctionne bien dès le début, vous devez vous impliquer dans l’administration. «Il faut s’organiser avec nos voisins de condos pour prendre le contrôle de l’immeuble le plus rapidement possible et l’enlever des mains du promoteur qui en était le gestionnaire intérimaire», précise M. Paradis. Avec les autres copropriétaires, on s’entend sur les tâches administratives que chacun doit faire. On vérifie que l’immeuble est bien construit, qu’il n’y a pas de vices de construction et on s’assure d’avoir un bon montant pour le budget. Si le promoteur vous avait affirmé que vous alliez payer 150$ de charges par mois, mais qu’il vous en coûte finalement 250$, il y a un problème... Assurez-vous d’arriver au même calcul!

Qualité de la construction

S’offrir une unité d’habitation neuve est un gros investissement, dont le montant peut varier entre 300 000$ et 400 000$ environ et... facilement grimper à plus d’un million de dollars pour un penthouse à Québec! Il est donc primordial de faire valider la qualité de la construction. Avec le Plan de garantie, par exemple, il y a un processus d’acceptation de l’immeuble. Un architecte ou un inspecteur en bâtiment fera le tour des lieux afin de s’assurer que tout est bien conforme. «Il peut rester des choses à finaliser et le promoteur doit les faire, sinon, il n’y a pas d’acceptation des travaux», signale M. Paradis. De plus, c’est le bon moment de confirmer la présence de tous les éléments prévus dans notre condo et dans le bâtiment en général, comme une salle de réunion et un gymnase avec tous les équipements, de même qu’un stationnement souterrain assez large pour notre véhicule...

Photo Pixabay

L’histoire de votre condo

Vous choisissez plutôt un condominium existant sur le marché depuis plusieurs années. Il a déjà une histoire documentée, mais il est important de bien la vérifier! Prenez connaissance des procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée des copropriétaires pour voir ce qui se passe. Si vous arrivez dans un condo où il n’y a aucun procès-verbal, que le dernier budget remonte à cinq ans, que les charges par mois n’ont pas changé depuis huit ans, le verdict est sans appel: «N’achetez pas dans cet immeuble, il est mal géré», soutient M. Paradis.

Une bonne gestion

Par contre, si la gestion est adéquate, vous le saurez immédiatement avec les procès-verbaux à jour et le budget équilibré qui répond bien aux besoins de l’immeuble. De l’infiltration au sous-sol, au changement de fenêtres, en passant par la nouvelle toiture: tout doit être consigné par écrit.

Bien sûr, il n’est pas facile pour les nouveaux arrivants de dire aux anciens qu’ils ont mal fait leur travail de gestionnaires. Le défi consiste à bien vous intégrer sans vous transformer en gérant d’estrade de la copropriété!