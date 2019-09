Pourquoi ne pas assurer chiens et chats?

Vrai

Selon le plus récent rapport du North American Pet Health Industry(1), environ un quart de millions de chats et de chiens bénéficient d’une couverture d’assurance au Canada. Un chiffre qui semble élevé, mais il faut savoir que cela ne représente que 1,5 % de tous les chats et les chiens. À titre d’exemple, 35 % des chats et des chiens de Grande-Bretagne et 6 % des chats et des chiens de France sont assurés. Nous sommes loin derrière la Suède, où 80 % des animaux sont assurés !